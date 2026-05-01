Adıyaman’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinin ardından açıklama yapan Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Doğan, farklı meslek gruplarında çalışanların emeğinin karşılığını tam olarak alamadığını belirterek hak ve adalet mücadelesinin süreceğini ifade etti.

'Emek Çok Ama Karşılığı Yok'

Ülkede emek olmasına rağmen emekçilerin büyük bölümünün emeğinin karşılığını tam olarak alamadığını dile getiren Doğan, 'Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Tüm emekçilerin emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Madencilerimizin, temizlik işçilerimizin, kolluk kuvvetlerinin, avukatların, doktorların, eczacıların, öğretmenlerin, tüm emekçilerin; mimarların, mühendislerin, hâkim ve savcılarımızın emekçiliği çok. Emek çok ama ülkemizde hiç kimse emeğinin karşılığını tam olarak alamıyor. Biz de bugün emeğimizin karşılığını almak, sesimizi duyurmak ve emekçi kardeşlerimizle bir arada olmak için Adıyaman Barosu olarak alanlardayız.'

'Mücadeleye Devam Edeceğiz'

Başkan Doğan ayrıca, adalet mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, 'Bundan sonra da hak, hukuk ve adalet mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE