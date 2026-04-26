Adıyaman Barosu avukatlarından Tuba Karababa, son günlerde özellikle Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddet olaylarının toplumu derinden etkilediğini söyledi. Karababa, 'Şiddet olaylarının merkezinde çocukların yer alması hepimizi daha da derinden üzmektedir. Failin yaşı ne olursa olsun hiçbir şiddet eylemi meşru gösterilemez' dedi. Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karababa, toplumun adalet beklentisinin anlaşılır olduğunu ancak bu süreçlerin çocukların yargılanmasına yönelik eksiklikleri ortaya koyduğunu ifade etti.

'Adıyaman'da Çocuk Mahkemesi Bulunmaması Önemli Bir Eksikliktir'

Karababa, Adıyaman'da hâlen çocuk mahkemesinin bulunmadığını belirterek, 'Son günlerde özellikle Siverek ilçesinde, ardından Kahramanmaraş ilinde meydana gelen şiddet olayları toplumu derinden yaralamıştır. Bu şiddet olayları hepimizi çok derinden üzmüştür. Çünkü şiddet olaylarının merkezinde iki fail de bir çocuktur. Ancak şunu önemle belirtmek isteriz ki, failin yaşı ne olursa olsun hiçbir şiddet eylemi meşru gösterilemez. bÖncelikle bu olaylarda hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu noktada toplumun adalet beklentisinin olması son derece anlaşılır bir durumdur. Ancak bütün bu olaylar bize çocukların yargılanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir ve bu konudaki eksikliği tekrar ortaya koymuştur. Tam da bu noktada Adıyaman'da hâlâ bir Çocuk Mahkemesi'nin bulunmaması dikkat çekmektedir' dedi.

'Çocuklara Özgü Yargılama Sistemi Uygulanmalıdır'

Çocuk adalet sisteminin ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Karababa, 'Çocuk mahkemeleri neden önemlidir? Çünkü çocukları yetişkinlerle aynı usulde yargılayamayız. Bizim yapmamız gereken, çocuklar daha suç işlemeden ya da ilk suçlarında gerekli önlemleri alabilmek, güvenlik tedbirlerini uygulayarak devamının gelmesini engellemek ve onları topluma yeniden kazandırmaktır. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocukları koruyamazsak, aslında kendi toplumumuzu da koruyamayız' ifadelerini kullandı.

'Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi Zorunlu Olmalıdır'

Karababa, yargı sürecinde görev alan personelin eğitim eksikliğine dikkat çekerek, 'Hâkimden savcıya, avukattan kolluk kuvvetlerine kadar herkesin çocuk adalet sistemi eğitimi alması gerekmektedir. Bu eğitimlerin zorunlu olmaması önemli bir eksikliktir' dedi.

'Mağdur Çocukların da Korunması Gerekmektedir'

Suça sürüklenen çocukların yanı sıra mağdur çocukların da korunması gerektiğini belirten Karababa, 'Suça sürüklenen çocukların yanı sıra mağdur çocuklar açısından da çocuk adalet sistemi son derece önemlidir. Çünkü mağdurun ifadesinin birden fazla kez alınmaması, örselenmemesi ve tekrar tekrar travmatize edilmemesi gerekmektedir. Ceza hukukunda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması önemli olsa da bir çocuğun zarar görmemesi de en az bunun kadar önemlidir' ifadelerine yer verdi.

'Çocuk Mahkemesi Bir Lüks Değil, İhtiyaçtır'

Adıyaman'da çocuk mahkemesi bulunmaması nedeniyle yargılamaların normal mahkemeler tarafından yapıldığını ifade eden Karababa, 'Çocuk Mahkemesi bir lüks değil, bir ihtiyaçtır ve artık ertelenmemelidir. Çünkü çocuklar yalnızca yargılanacak bireyler değil, korunacak bir gelecektir. Bir şehri yeniden inşa etmek binalarla mümkündür; ancak toplumu yeniden inşa etmek, çocukları doğru korumakla mümkündür. Adıyaman'ın çocuk mahkemelerine ihtiyacı vardır' dedi.

Kaynak : PERRE