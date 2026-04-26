Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması'nda belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda yerel yönetimlerin mevcut çalışmaları ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası ele alındı.

'Ortak Mücadele Başlıkları Değerlendirildi'

Başkan Tutdere, 'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Başkanları Buluşması'nda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarımız ve tüm belediye başkanlarımızla bir araya geldik' dedi.

Başkan Tutdere, 'Yerel yönetimlerde önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı ve ortak mücadele başlıklarımızı değerlendirdik' ifadelerini kullandı.

Beş Oturumda Yol Haritası

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarının katıldığı 5 ayrı oturumda, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara karşı izlenecek yol haritasının belirlendiği aktarıldı.

