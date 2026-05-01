Adıyaman’da esnaf ve sanatkar odalarının genel kurulu öncesinde yapılan ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajı verildi. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, 3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel kurul öncesi oda başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde odaların mevcut durumu ve seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan görüşmelerde sürecin karşılıklı saygı ve anlayış içinde yürütülmesinin önemi dile getirildi. Genel kurulun yaklaşmasıyla birlikte esnaf camiasında hareketlilik artarken, yapılan temaslarda ortak hedefin Adıyaman’a hizmet olduğu ifade edildi.

Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Ziya Duranay, seçim öncesinde oda başkanlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Yapılan ziyaretlerde esnafın durumu ve beklentiler ele alındı.

Birlik Ve Sağduyu Çağrısı

Ziyaretlerde seçim sürecinin demokratik bir ortamda, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde tamamlanması gerektiği ifade edildi.

Ahilik Vurgusu Yapıldı

Duranay, süreçte ahilik geleneğine uygun bir duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekti.

Hizmet Yarışı Mesajı

Genel kurulun makam yarışı değil, hizmet yarışı olduğuna vurgu yapılırken, tüm adayların bu bilinçle hareket etmesi gerektiği ifade edildi.