Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ulusal Kanal'da katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, olası ittifak senaryoları, seçim hedefleri, parti oy potansiyeli ve siyasi temaslara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

'Benzer Tabanlı Partilerle Sinerji Oluşabilir'

Saadet Partisi ve Yeni Yol grubu ile olası temaslara ilişkin soruları yanıtlayan Erbakan, Milli Görüş kökenine sahip partilerin bir araya gelmesi halinde önemli bir siyasi sinerji doğabileceğini söyledi.

Erbakan, 'Milli Görüş kökenine sahip, seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi halinde güçlü bir alternatif ortaya çıkabilir. Böyle bir birliktelik, Türkiye siyasetinde üçüncü bir yolun açılmasına vesile olabilir. Bu çerçevede parlamento seçimlerine yönelik olarak ittifak ihtimallerine kapıyı tamamen kapatmış değiliz' ifadelerini kullandı.

Ancak bu yaklaşımın yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirten Erbakan, aktif bir ittifak arayışında olmadıklarını vurgulayarak, 'Kendi gücümüzle de seçimlerde önemli bir başarı elde edebilecek noktadayız' ifadelerine yer verdi.

'Oy Oranımız Yüzde 8-10 Bandında'

Partisinin örgütlenme yapısına ilişkin bilgi veren Erbakan, üye sayısının 660 bine ulaştığını açıkladı.

2024 yerel seçimlerine değinen Erbakan, '2024 yerel seçimlerinde 520 bin üyemizle yüzde 7 oy aldık. Bugün üye sayımız 660 bine ulaştı. Geçmiş seçimlerde üye sayımızın yaklaşık 6 katı oranında oy aldığımız dikkate alındığında, mevcut tablo bize 4 milyona yakın bir oy potansiyelini işaret ediyor' dedi.

Türkiye genelindeki seçmen sayısına dikkat çeken Erbakan, bu verilerin yüzde 8'e tekabül ettiğini belirterek, 'Biz bugün yüzde 8 ila 10 bandında bir oy alabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz üye sayımızı 1 milyona çıkararak yüzde 15-20 bandına ulaşmaktır. Bu rakamlar afaki değil, tamamen matematiksel verilere dayanmaktadır' ifadelerini kullandı.

'2024 Seçimlerinde Anketler Yanıldı'

Anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, geçmiş seçimlerde kamuoyu araştırmalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Erbakan, '2024 seçimlerinde anketler bizi en fazla yüzde 3 gösterirken biz yüzde 7 oy aldık. Bugün de benzer şekilde düşük gösteriliyoruz ancak sahadaki karşılığımız bunun çok daha üzerindedir' dedi.

'Ortak Adaylık Daha Güçlü Bir Tablo Ortaya Çıkarabilir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalar hakkında da konuşan Erbakan, resmi bir temas veya anlaşma bulunmadığını ifade etti.

Erbakan, 'Parti sözcümüz Suat Kılıç Bey de bu adayın Fatih Erbakan olması temennisini dile getirdi. Elbette böyle bir destekten memnuniyet duyarız. Saadet Partisi ile karşılıklı saygıya dayalı, olumlu ilişkilerimiz var' ifadelerini kullandı.

Olası ortak adaylık senaryolarına da değinen Erbakan, 'Saadet Partisi'nin yanı sıra DEVA ve Gelecek Partisi'nin de destek vereceği bir ortak adaylık söz konusu olursa bu daha güçlü bir tablo ortaya çıkarabilir. Ancak bu tamamen ilgili partilerin kendi değerlendirmelerine bağlıdır' ifadelerini kullandı.

'Abdullah Gül ile Herhangi Bir Blok Çalışması Yok'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öncülüğünde bir siyasi blok oluşturulacağı iddialarına da yanıt veren Erbakan, bu yönde herhangi bir temas veya çalışma bulunmadığını söyledi.

Erbakan, 'Bu yönde ortaya atılan iddialar bize de ulaşıyor ancak bizim tarafımıza iletilmiş herhangi bir teklif ya da yürütülen bir çalışma söz konusu değildir. Sayın Abdullah Gül ile uzun zamandır doğrudan bir temasımız da olmadı' ifadelerini kullandı.

Erbakan, yalnızca bir iftar daveti vesilesiyle dolaylı bir iletişim gerçekleştiğini belirterek, bunun dışında herhangi bir blok çalışmasının bulunmadığını ifade etti.

'Cumhur İttifakı Konusunda Kararımız Kesin'

Cumhur İttifakı ile ilgili tartışmalara da değinen Erbakan, ittifaka yeniden dahil olma ihtimalini tamamen kapattıklarını açıkladı.

Erbakan, 'Bu konuda kararımız kesin. Milletimiz de bunu istiyor. Özellikle sahada çok olan bir partiyiz. Anadolu buluşmaları, stant programları, üye kayıt çalışmaları ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımız bize açık şekilde 'bir daha Cumhur İttifakı'nda yer almayın' diyor' ifadelerini kullandı.

Seçmen taleplerine dikkat çeken Erbakan, vatandaşların partinin kendi kimliğiyle seçimlere girmesini istediğini belirterek, 'Kendi başınıza girin, kendiniz olursanız biz size destek oluruz diye ifade ediyorlar' dedi.

Erbakan sözlerini, 'Bir kez denediğimizi bir kez daha denemenin, bir kez daha yanılmanın bir manası yok diye düşünüyoruz' ifadeleriyle tamamladı.

