Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Hallaç, mesajında tüm işçi ve emekçilerin bayramını tebrik etti.

Kahta Belediyesi olarak çalışanların haklarını gözeten, adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını desteklediklerini belirten Hallaç, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluklarına dikkat çekti.

Emeğin ve alın terinin toplumların kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu vurgulayan Başkan Hallaç, 'Üreten, çalışan ve ülkemizin geleceğini inşa eden tüm emekçilerimiz her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 1 Mayıs, sadece bir bayram değil; emeğe saygının, dayanışmanın ve birlik ruhunun güçlü şekilde ifade edildiği özel bir gündür' ifadelerini kullandı.

Daha güçlü bir Kahta ve daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Hallaç, mesajının sonunda tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu.

