Adıyaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Koşu Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşü Nevruz Alanı'nda sona erdi.Etkinlik sonrası açıklama yapan SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, 1 Mayıs'ın işçilerin ve emekçilerin bayramı olduğunu ancak mevcut koşullarda bu günün bayram havasında kutlanamadığını belirterek, 'Oysa biz bu günü bayram havasında kutlamak isterdik. Ancak yoksulluğun gittikçe derinleştiği bir yerdeyiz' dedi.

'Bugünü Bir Bayram Havasında Kutlayamıyoruz'

Yoksulluğun gittikçe derinleştiğini ve bu nedenle 1 Mayıs gününü bayram havasında kutlayamadıklarını vurgulayan Başkan Aydın, 'Bugün 1 Mayıs İşçi ve emekçilerin Bayramı. Oysa biz bu günü bayram havasında kutlamak isterdik. Bugün bir bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü yoksulluğun gittikçe derinleştiği bir yerdeyiz. Ekonomik kriz artık içinde yaşanamayacak bir boyuta geldiği için, büyük bir boyuta geldiği için biz emekçiler olarak bugünü bir bayram havasında kutlayamıyoruz. Ne zaman emeğimiz değer bulursa, ne zaman yaşanılabilir bir dünya olursa biz o zaman bugünü bir bayram havasında kutlayacağız' dedi.

'Yoksulluk Ve Mobbing Derinleşiyor'

Kurumlarda mobbing ve şiddetin yükseldiğini söyleyen Başkan Aydın, 'Bugün bizim için bir mücadele ve dayanışma günüdür. Ondan dolayı biz arkadaşlarımızla, kendi kitlelerimizle, Adıyaman'daki bütün demokratik örgütlerle birlikte alandayız. Yoksulluk, ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Kurumlardaki mobbing ve şiddet çok ciddi bir şekilde artıyor. Böyle bir ortamda 1 Mayıs'ı kutlamak bizim için doğru değil. Biz bugün bu günü bir mücadele günü olarak kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.

'Bu Mücadele Uğruna Can Verildi'

Başkan Aydın, 1 Mayıs'ın tarihsel bir mücadele sonucu kazanıldığını vurgulayarak, 'Bugünler kolay elde edilmedi. Bugünlere mücadele edilerek, direnerek gelindi. Birçok arkadaşımız, yoldaşımız canlarından oldular. Niçin? Daha iyi bir dünya olsun diye. İşçiler ve emekçiler alın terinin karşılığını alsın diye bugün canlarını verdiler. Biz emekçiler, biz o arkadaşların ardıllarıyız. Ondan dolayı bugün binlerce kişi alandayız. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yoldaşlarımız, birlikte yol yürüdüğümüz, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız sokaktalar. Çünkü bugün bizim için çok anlamlı, çok değerli. Çünkü emeğimiz giderek sömürülüyor. Adalet, demokrasi, hukuk ayaklar altına alındığı bir dönemdeyiz. Bundan dolayı biz işçiler ve emekçiler alandayız. Çünkü bu düzeni ancak biz işçiler, biz emekçiler değiştirebiliriz' dedi.

'Bayramı Emeğimizin Karşılığını Aldığımızda Kutlayacağız'

Başkan Aydın, emek sömürüsüne ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, 'Biz alanlarda olmaya devam edeceğiz. Ne zaman bu sistem düzelir ve emeğimizin karşılığını alırsak, alnımızın terinin karşılığını alabilirsek, o zaman bugünü bir bayram havasında kutlayacağız' dedi.

Kaynak : PERRE