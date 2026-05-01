

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazeteciliğin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Çeliker mesajında, 'Emek ve alın teri kutsaldır. Basın mensupları da gece gündüz demeden, çoğu zaman zor ve riskli şartlar altında görev yapmaktadır' dedi.

Gazeteciliğin yalnızca bir meslek olmadığını vurgulayan Başkan Çeliker, 'Gazetecilik, kamu adına gerçekleri araştırma ve halkı doğru bilgilendirme sorumluluğu taşıyan önemli bir görevdir' ifadelerini kullandı.

Başkan Çeliker, 'Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında gazetecilerin rolü tartışılmazdır. Bu yönüyle gazetecilik, emeğin en görünür olduğu alanlardan biridir' diye konuştu.

1 Mayıs'ın emek mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Başkan Çeliker, 'Gazeteciler, bayram ve tatil demeden görev başındadır. 1 Mayıs gibi anlamlı bir günde dahi sahada olup gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır' dedi.

Basın emekçilerinin yaşadığı zorluklara da değinen Başkan Çeliker, 'Ekonomik ve mesleki şartların iyileştirilmesi gerekmektedir. Gazetecilerin hak ettiği değeri görmesi önemlidir. Özgür ve güçlü bir basın, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir' dedi.

Başkan Çeliker esajının sonunda, 'Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında hayatını kaybedenleri ve 6 Şubat depreminde Adıyaman'da vefat eden 14 gazeteciyi rahmetle anıyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE