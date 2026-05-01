30 Nisan 2026 tarih ve 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osman Varol'un Aydın Valiliği görevine atanmasının ardından, Varol Adıyaman'daki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretleri kapsamında Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Varol, kurum yöneticileri ve çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan Varol, Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca özellikle deprem sonrası yeniden ihya ve imar sürecinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Vali Varol, kamu kurumları arasında sağlanan koordinasyon ve iş birliğinin, yürütülen hizmetlerin etkinliğini artırdığını belirterek, bu süreçte belediye ile valilik arasında kurulan uyumlu çalışma ortamının şehrin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve belediye personeline görev süresi boyunca gösterdikleri iş birliği ve destekten dolayı teşekkür eden Varol, Adıyaman'da elde edilen kazanımların sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yaptı.

