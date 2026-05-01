Adıyaman Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Şeriban Özçakmak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özçakmak, gazetecilerin hem yerelde hem de ülke genelinde ağır çalışma koşulları altında görev yaptığını belirterek, basın mensuplarının giderek artan sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

'Gazetecilikte Ekonomik Baskı ve Güvencesizlik Artıyor'

Özçakmak, Türkiye'de gazetecilerin ekonomik baskı ve güvencesizlikle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, 'Gazeteciler ekonomik zorluklar, güvencesiz çalışma koşulları ve ifade özgürlüğü alanındaki baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Gazeteciler geçim sıkıntısı içinde mesleklerini sürdürmeye çalışmaktadır. Özellikle yerel basında bu sorunlar daha ağır şekilde hissedilmektedir. İfade özgürlüğü alanında ciddi kısıtlamalar ve sorunlar yaşanmaktadır' dedi.

'Bağımsız Habercilik İçin Mücadele Ediliyor'

Gazetecilerin tüm zorluklara rağmen bağımsız habercilik için çaba gösterdiğinin altını çizerek, 'Gazeteciler tüm zorluklara rağmen bağımsız habercilik için çaba göstermektedir. Mesleki hakların korunması demokratik toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Basın çalışanları, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yoğun emek harcamaktadır. Bu mücadele her koşulda devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

'Güvencesiz Çalışma Koşulları Sürüyor'

Özçakmak, gazetecilik sektöründe sendikasız ve güvencesiz çalışma koşullarının yaygın olduğunu ifade ederek, 'Gazetecilik sektöründe sendikasız ve güvencesiz çalışma koşulları yaygın şekilde devam etmektedir. Birçok gazeteci düşük ücretlerle ve ağır şartlar altında görev yapmaktadır. Bu durum mesleğin niteliğini ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Sektörde yapısal sorunların acilen çözülmesi gerekmektedir' dedi.

Kaynak : PERRE