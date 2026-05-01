Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 128. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Kahta Devlet Hastanesi'ne toplam 9 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Yeni kadrolar kapsamında hastaneye 4 pratisyen hekimin yanı sıra; 1 genel cerrahi, 1 ortopedi ve travmatoloji, 1 kardiyoloji, 1 göğüs hastalıkları ve 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı atanacak.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yapılan yeni atamaların hem poliklinik hizmetlerine hem de cerrahi branşlara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Akel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Hastanemizde yeni açılan hekim kadrolarıyla birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Özellikle uzman hekim sayımızın artmasıyla birlikte birçok branşta yaşanan yoğunluğun azalacağına inanıyoruz. Güçlenen hekim kadrosuyla birlikte Kahta'da sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelecek. Bu önemli katkıdan dolayı AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ediyorum.'

Yeni atamalarla birlikte Kahta Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmet kapasitesinin artırılması ve bölgedeki hasta yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE