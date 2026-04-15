Okullar da Hastaneler gibi kutsal sayılan kamu kurumlarının başında gelir. Eğitim ve sağlık hizmeti sunulan ve sunanların can güvenliğinin sağlanması devletin en önemli görevlerindendir.

Siverek'te saldırı içimizi yaktı herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor dilde değil zaman kaybetmeden nesillerimizi her türlü şiddetlerden ve kötü alışkanlıklardan koruyalım. Bugün okullarda kaybettiğimiz sadece öğretmenler değil, bir toplumun ihmaliyle kararmış vicdanlardır.

Öğretmene ve öğrenciye yönelen şiddet; sadece bir eğitim çalışanına değil, toplumsal vicdana, ortak geleceğimize ve çocuklarımızın yarınına yönelmiş ağır bir tehdittir. Öğretmene sahip çıkmak, yarına sahip çıkmaktır.

Son yaşanan olaylar göstermiştir ki;

okullarımızda güvenlik önlemleri artık bir tercih değil, zorunluluktur.

Öğrencilerin öğrenmek, öğretmenlerin öğretmek için gittikleri eğitim kurumlarında can güvenlikleri büyük bir titizlikle acil önlemler alınarak sağlanmalı. Eğitimin olduğu yerde Şiddet olmaz, olamaz..

📌 Her okul girişinde en az 1 güvenlik görevlisi bulunmalı

📌 Turnike sistemi ile kontrollü giriş sağlanmalı

📌 Kartlı geçiş uygulaması zorunlu hale getirilmeli

Hiç kimse okula elini kolunu sallayarak girememelidir! Okullarımız güvenli olmalı ki eğitim sağlıklı olsun. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öğretmen ve öğrencilerimizin de olduğu 16 vatandaşımız yaralandı.Şiddetle lanetliyorum. Unutulmamalıdır ki, Eğitimin kalbinde şiddet olmaz!…

Yazıyı kaleme aldığım anda Kahramanmaraş'ta ortaokul saldırısında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin biri öğretmen 3'ü de öğrenci. Saldırgan aynı okulda 8. sınıf öğrencisi. Çok üzgünüm.

Fatma Ulubey