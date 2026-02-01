İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 4 farklı aracın akan trafikte yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücülerin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı' dedi.

Bakan Yerlilkaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu;

Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Sürücüler hakkında; 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Akan trafikte yarış yapan sürücüye,

46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 2 yıl süreyle geri alacağız,

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Geriye doğru 5 yıl içinde 2. kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz.

Ayrıca;

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan sürücüye,

90 bin lira idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini Yaparız!'

HABER: HATAY (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE