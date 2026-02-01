Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Kahta ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Varol, Kahta Gerçek Gazetesi Sahibi ve İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kavak'ın vefat eden abisi Ahmet Kaya'nın taziyesine katılarak, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinde konuşan Vali Varol, 'Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinin ardından Kahta ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Varol, ekonomik hayatın temel unsurlarından biri olan esnafla bir araya geldi. Esnafla alışveriş hareketliliği ve ticari faaliyetler hakkında sohbet eden Varol, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, 'Esnaf; bir şehrin kalbi, ruhu ve bereket kaynağıdır. Sokaklara canlılık katan, hanelere bereket taşıyan en güçlü değerdir' dedi.

Kahta esnafının ilçenin ekonomik hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Varol, 'Emeği ve alın teriyle ilçemizin ekonomisine güç katan esnafımızın ihtiyaç, talep ve önerilerini dinlemek bizim için son derece kıymetlidir' şeklinde konuştu.

Vali Varol, ziyaretlerin sonunda kendisini karşılayan Kahta esnafına teşekkür ederek, 'Birlik ve beraberliğimizin temel taşı olan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE