Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü dolayısıyla il protokolü ile birlikte 2017 yılında Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kahraman şehit için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken dualar edildi. Valimiz Dr. Osman Varol, aileyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Bu anlamlı günde devletin şefkati ve milletin vefası bir kez daha hissedildi.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, 'Vatanımızın birliği, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Faruk Yüksel başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasını daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, makamı ali, mekânı cennetin başköşesi olsun' dedi.

