Adıyaman'da, 7 yaşındaki M. Esat, oyun oynadığı sırada eline geçen plastik kelepçeyi boğazına bağlaması sonucu nefes alamaz hale geldi. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez İndere TOKİ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki M. Esat, oyun oynadığı esnada eline geçen plastik kelepçeyi boğazına geçirdi. Bir süre sonra nefes almakta zorlanan ve boğazındaki kelepçe nedeniyle solunumu kısıtlanan çocuğu fark eden yakınları, durumu ivedilikle sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, plastik kelepçenin çocuğun boğazını sıktığı ve normal müdahale ile çıkarılamadığı tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden destek istendi. Yaklaşık 30 dakika süren dikkatli müdahale sonucunda, plastik kelepçe kesilerek çocuğun boğazından çıkarıldı. Nefes alması yeniden normale dönen küçük çocuk, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılan çocuğun yakınları, müdahalede bulunan itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

