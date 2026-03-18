Kahta Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinlikler, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Enes Arslan, Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray, Garnizon Komutanı Per. Yzb. Adil Sarıgedik, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Mehmet Dağ, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla Başladı

Program, katılımcıların saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kahta Mesut Ekni Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Gül tarafından selamlama konuşması gerçekleştirildi.

Kaymakam Soysal'dan Günün Anlam ve Önemine Dair Konuşma

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerimizin Türk tarihindeki önemine değindi. Soysal, 'Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin simgesidir' ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi

Anma günü etkinlikleri kapsamında Kahta Mesut Ekni Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterisiyle, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıklar ve Seyit Onbaşı'nın fedakârlığı katılımcılara aktarıldı. Gösteri, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Resim Sergisi Açılışı Yapıldı

Program kapsamında Mesut Ekni Anadolu Lisesi ve Şeyhbaba İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, öğrencilerin Çanakkale ruhunu ve şehitlere olan minnet duygusunu yansıtan eserler yer aldı.

Müdür Vekili Dağ'dan Katılımcılara Teşekkür

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Mehmet Dağ, programın hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

