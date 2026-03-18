Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların şehir içi ulaşımını rahat ve kolay hale getirmek için önemli bir uygulama başlattı. Belediye bünyesindeki toplu taşıma araçları, bayram süresince tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, uygulamanın amacının vatandaşların şehir içindeki ulaşım yükünü hafifletmek ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

'Ramazan Bayramı'nın hemşehrilerimiz için huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyoruz. Vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri adına şehir içi toplu taşıma araçlarımızı bayram süresince ücretsiz hale getirdik. Amacımız, hemşehrilerimizin sevdiklerine kolayca ulaşabilmesi ve bayramın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşayabilmesidir.'

