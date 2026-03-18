Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 27 bin 564 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 93 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

