Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için mezarlık alanlarını baştan sona elden geçirdi.

Ekipler, kent merkezindeki Yeni Mezarlık, Eski Mezarlık ve Karapınar Mezarlığı'nda çevre temizliği ve genel bakım çalışmalarını titizlikle tamamladı. Ayrıca Yeni Mezarlık Camisi de bayram namazı öncesinde temizlenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayramların birlik ve beraberliğin önem kazandığı özel günler olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın bayram süresince kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimizle birlikte tüm hazırlıkları tamamladık. Mezarlıklarımızda kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttük. Aynı şekilde Yeni Mezarlık Camimizi de bayram namazına hazır hale getirdik. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.'

