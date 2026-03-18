Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Torunoğlu mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Torunoğlu, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ardından bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bayramların toplumsal bağların güçlendiği özel zamanlar olduğuna dikkat çekti. Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği müstesna günler olduğunu ifade eden Torunoğlu, bu günlerin kırgınlıkların unutulmasına ve gönüllerin birleşmesine vesile olduğunu kaydetti.

Adıyaman'ın köklü geçmişe sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Torunoğlu, kentin her türlü zorluğun üstesinden birlik ve beraberlik ruhuyla geldiğini belirtti. İş dünyası olarak daha güçlü bir gelecek için üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Torunoğlu, bayramın getirdiği manevi atmosferin çalışma azmini artıracağına inandığını dile getirdi.

Torunoğlu, Adıyaman iş dünyasının üretimden ihracata kadar her alanda ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, ekonomik gelişimin temelinde güven, dayanışma ve ortak aklın bulunduğunu söyledi. Bu değerlerin korunarak şehrin ve ülkenin daha güçlü yarınlara taşınacağını ifade etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Torunoğlu, sanayicinin azmi, tüccarın feraseti ve esnafın emeğinin şehrin en büyük gücü olduğunu vurguladı. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde birlik içinde hareket edildiğini hatırlatan Torunoğlu, bayramın getirdiği manevi güçle geleceğe daha umutla bakıldığını ifade etti.

Torunoğlu, amaçlarının ticaretin canlandığı, üretimin güçlendiği ve refahın her hanede hissedildiği bir Adıyaman inşa etmek olduğunu belirterek, tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen iş dünyasına teşekkür etti.

Ramazan Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Torunoğlu, herkesin bayram sevincini doyasıya yaşayabilmesini temenni etti.

Torunoğlu, mesajının sonunda başta Adıyamanlılar olmak üzere iş dünyası temsilcilerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diledi.

