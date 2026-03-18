6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'da yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Kemalpaşa Caddesi baştan sona yenilendi. Altyapısı tamamlanan caddede asfalt serim çalışmalarında sona yaklaşıldı. Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caddede içme suyu şebekesi ve yağmur suyu hatları yenilenirken, kaldırımlar da baştan sona düzenlendi. Yenilenen cadde, modern ve konforlu yapısıyla hizmete hazır hale getirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla altyapısı tamamlanan alanlarda asfalt serimine geçilirken, Kemalpaşa Caddesi yeni görünümüyle vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tutdere, altyapısı tamamlanan tüm alanlarda asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, deprem sonrası zarar gören yolların kalıcı çözümlerle yenilendiğini ifade etti.

Başkan Tutdere, 'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kemalpaşa Caddesi'nde altyapısı biten alanların asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi olarak gerek içme suyu şebekesinin yenilenmesi gerekse kaldırımların yenilenmesi ve altyapısı tamamlanan yolların asfalt serim işlerini aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

Hava koşullarına bağlı olarak çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Tutdere, 'Hava koşulları müsait oldukça asfalt serimini ara vermeksizin sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde altyapı nedeniyle bozulan yolların tamamını yenileyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Şehrin ulaşım ve altyapı açısından hak ettiği noktaya getirileceğini vurgulayan Başkan Tutdere, 'Şehrimizi asfaltta, ulaşımda, altyapıda ve üstyapıda hak ettiği yere getireceğiz. Bu süreçte destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir, her zaman da halkın yanında olmaya devam edecektir' dedi.

Kaynak : PERRE