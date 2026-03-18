Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'nin Türk milletinin dirilişinin simgesi olduğunu belirten Gönder, 'Çanakkale, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı şanlı bir diriliştir' dedi.

Gönder, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı Mesajı Çanakkale... Sadece bir zafer değil; bir milletin imanla, kanla ve canla yazdığı destandır. Çanakkale, 'geçilmez' sözünün tarihe mühürlendiği yerdir.

Çanakkale, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı şanlı bir diriliştir. O gün, analar evlatlarını kınalayarak cepheye uğurladı; yiğitler gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Toprağa düşen her bir şehidimizin kanı, bugün üzerinde gururla yaşadığımız bu vatanın harcına karıştı. Onların gösterdiği iman, cesaret ve fedakârlık; sadece bir cephede kazanılan zafer değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının kıvılcımı oldu. Aynı ruh, aynı inanç; İstiklâl Mücadelemizin de en büyük gücü oldu.

Bugün bizlere düşen görev; o kutlu emanete sahip çıkmak, bu aziz vatanı aynı kararlılık ve aynı imanla korumaktır. Çanakkale ruhu; birliktir, dirliktir, vatana sadakattir, bayrağa sevdadır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, mekânları cennet olsun. Onların emaneti olan bu vatan, ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır.'

