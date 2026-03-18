Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleriyle bilinen hayırsever Mehmet Ulum, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği desteklerle yüzlerce aileye ulaştı.

Her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Ulum, bu yıl da gıda, ekmek ve nakdi yardımlarını sürdürdü. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Ulum, çalışmalar kapsamında dar gelirli ailelere destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ulum, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan boyunca toplam 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırıldığını açıklayarak, vatandaşlara ekmek dağıtımının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımların da devam ettiğini belirtti.

Zekât, fitre ve sadakalarıyla destek veren hayırseverlere teşekkür eden Ulum, 'Rabbim Ramazan ayı boyunca zekâtıyla, fitresiyle ve sadakasıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olan herkesten razı olsun' dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Ulum, Türk-İslam düşüncesinin önemli isimlerinden Yunus Emre'nin 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' sözünü hatırlattı.

Peygamber Efendimizin komşuluk ve paylaşma üzerine söylediği hadisleri de hatırlatan Ulum, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyerek çalışmalarını bu anlayış üzerine inşa ettiklerini ifade etti. Yardımların Ramazan boyunca devam edeceğini belirten Ulum, zekât, fitre ve sadakalarıyla destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı içerisinde toplam 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırıldı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 6 bin adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Ekmek dağıtımının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımların da devam ettiği bildirildi.

Ulum, yardımların yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını belirterek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yardım faaliyetlerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceği kaydedildi.

