Adıyaman Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında anma programı düzenlendi. Program, Adıyaman Şehitliği'nde başlayan törenle başladı ve daha sonra Valilik konferans salonunda devam etti.

Anma programında Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratorya sunuldu. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yakılan ağıtlar, katılımcılar tarafından izlendi. Program kapsamında Çanakkale Zaferi'nin önemi ve şehitlerin fedakarlığı vurgulandı.

Adıyaman Valiliği açıklamasında, 'Bugün bu aziz vatan topraklarında hür ve bağımsız bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu şanlı bayrağımıza al rengini veren, ay yıldızımıza yüreğinin ışığını katan aziz şehitlerimize borçluyuz' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, merhum Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine atıf yapılarak, Çanakkale'nin tarihe sığmayan bir inanç ve dirilişin simgesi olduğu belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere program hakkında yaptığı açıklamada, 'Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi anmak üzere düzenlenen programda öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikleri büyük bir gurur ve duyguyla izledik. Evlatlarımızın yürekten okuduğu şiirlerde, sergilediği gösterilerde Çanakkale ruhunun hâlâ canlı olduğunu görmek bizlere umut verdi. Bu ruhu yaşatan ve geleceğe taşıyan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Program, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

