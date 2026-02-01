AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Kâtip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman'da çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi, esnafla sohbet etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Şan, ziyaret sırasında esnafa kolaylıklar diledi.

Halkla iç içe olmaya ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Milletvekili Şan, 'Biz her zaman vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Onların sorunlarını yerinde görmek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için çok önemli. Bu bağlamda esnafımızın talep ve önerilerini dinlemek için bugün buradayız.'

AK Parti'nin hizmet anlayışının temelinde ortak akıl ve istişarenin yer aldığını belirten Milletvekili Şan, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

'Biz gösteriş veya göstermelik siyaset yapmadık. 24 yıldır gönülden siyaset yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olacağız. Bu millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.'

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, 'İshak Şan Vekilimizi çarşıda, pazarda sıkça görüyoruz. Bizleri ziyaret ederek sıkıntı ve sorunlarımızı dinliyor. 6 Şubat depreminde esnaflar olarak bizleri yalnız bırakmayan İshak Şan Vekilimize teşekkür ederiz' şeklinde açıklamalarda bulundu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE

ADIYAMANLILAR NET