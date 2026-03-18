Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajda, Çanakkale'de yazılan destanın milletin fedakârlık ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğu vurgulanarak, 'Bir milletin fedakârlığı, bir bayrağın hürriyeti' denildi.

Açıklamada, 'Seyit Onbaşı'nın top mermisini sırtlayışında, Mehmetçiğin siperlerdeki son nefesinde, Anafartalar'da yükselen 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sesinde; bir milletin fedakârlığı ve hürriyet aşkı vardı. Bu eşsiz zafer, sadece geçmişi değil, bugünümüzü ve yarınımızı da aydınlatmaya devam ediyor. 'Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak; bunu Çanakkale ruhuna, o kahramanlara borçluyuz' ifadeleri kullanıldı.

Genç nesillere de vurgu yapılan açıklamada, 'Eğitimle yoğrulan gençlerimizin bu şanlı tarihten aldıkları ilhamla daha güçlü ve bilinçli nesiller olacağına inanıyoruz' denildi.

Mesajın sonunda ise, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü en derin saygı ve minnetle kutluyor, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz' ifadeleriyle şehitler anıldı.

