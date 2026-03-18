Kaza, öğle saatlerinde Cirit Meydan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Murat Tavar yönetimindeki 35 ZH 863 plakalı otomobil, Halil İbrahim Albay idaresindeki 07 YRA 74 plakalı otomobil ile Yunus Emre Kör'ün kullandığı 31 DR 361 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Hüseyin Murat Tavar, Halil İbrahim Albay ve Yunus Emre Kör ile araçlarda bulunan Murat Kör, Gülşah Kör ve Serpil Kör yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

