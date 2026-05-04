Adıyaman’ın Besni ilçesinde planlanan altyapı yatırımları kapsamında önemli bir süreç başlıyor. “Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekeleri Yapım İşi Projesi” çerçevesinde düzenlenecek toplantıyla hem proje detayları paylaşılacak hem de vatandaşların görüşleri alınacak. İlçede altyapının güçlendirilmesini hedefleyen çalışma kapsamında katılımcı bir süreç yürütülmesi amaçlanıyor.

Proje Detayları Paylaşılacak

Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıda, planlanan altyapı çalışmaları ve proje kapsamı hakkında bilgilendirme yapılacak.

Vatandaş Katılımı Öne Çıkıyor

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, yürütülen projede vatandaşların katkısının önemli olduğunu belirterek, ilçe için yapılacak çalışmalarda ortak aklın esas alınacağını ifade etti.

Toplantı Tarihi Açıklandı

Paydaş Katılım Toplantısı’nın 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 15.00’te yapılacağı duyurulurken, tüm vatandaşlar toplantıya davet edildi.