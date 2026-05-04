Gaziantep’te etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın ardından bazı okullarda hasar meydana geldi. Gaziantep Valiliği, kent merkezi ile Nizip ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda toplam 24 okulda eğitime geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitim-öğretim durduruldu.

Hasar Tespit Çalışmaları Yapıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, fırtına sonrası 61 okulda mühendisler tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı okullarda hasarın giderildiği, bazılarında ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bazı Okullar Taşınacak

Hasarın boyutuna göre bazı okullarda kısa süreli tadilat yapılacağı, bazı okulların ise geçici olarak farklı okullara taşınacağı bildirildi.

Eğitim Ara Verilen Okullar Açıklandı

Yapılan planlama kapsamında 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitime ara verileceği açıklandı.