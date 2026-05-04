Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatiline ilişkin alınan kararı duyurdu. Açıklamaya göre, kamu çalışanları için bayram öncesindeki süre idari izin kapsamına alınarak tatil süresi 9 güne çıkarıldı.

İdari İzin Kararı Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesine ilişkin olarak 25 Mayıs Pazartesi gününün tam gün, 26 Mayıs Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alındığını belirtti. Bu düzenlemeyle birlikte tatil süresi uzatıldı.

Tatil 23 Mayıs’ta Başlayacak

Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Mayıs’ta sona erecek. Bayram günlerinin ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında olacağı ifade edildi.

Açıklama Kabine Sonrası Geldi

Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna yapılan açıklamada, alınan kararın kamu çalışanlarını kapsadığı bildirildi.