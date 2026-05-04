Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanılarak yıllık enflasyonun yüzde 32,37'ye ulaştığı belirtilirken, yılın ilk dört ayında gerçekleşen yüzde 14,64'lük enflasyonun memur ve emekli maaş artışlarını aştığı ifade edildi.

Enflasyon Verileri Ekonomik Daralmaya İşaret Ediyor

İbrahim Ertaş, açıklamasında milyonlarca memur ve emeklinin karşı karşıya bulunduğu ekonomik daralmanın derinleşerek sürdüğünü belirtti. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine ulaştığını vurgulayan Ertaş, bu oranın yaşanan refah kaybının boyutunu açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Nisan ayında mal ve hizmet fiyatlarının ortalama yüzde 4,18 arttığını kaydeden Ertaş, yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyonun yüzde 14,64 seviyesine ulaştığını belirtti. Bu oranın, 2026 yılı için öngörülen yüzde 16'lık enflasyon hedefinin büyük bölümüne kısa sürede yaklaşıldığını gösterdiğini dile getirdi.

Hedefler Gerçeklikten Uzaklaşıyor

Açıklamada, ortaya çıkan verilerin belirlenen ekonomik hedeflerin gerçeklikten uzaklaştığını gösterdiği ifade edildi. Mevcut politikaların dar ve sabit gelirli kesimleri korumakta yetersiz kaldığını belirten Ertaş, küresel gelişmelerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına dikkat çekti.

Önümüzdeki süreçte enflasyonist baskının daha da artabileceği uyarısında bulunuldu.

Maaş Artışları İlk Dört Ayda Eridi

Ertaş, Ocak ayında memur ve emeklilere yüzde 11 oranında maaş artışı yapıldığını ve buna ek olarak 1000 TL seyyanen ödeme verildiğini hatırlattı. Ancak yılın ilk dört ayında gerçekleşen yüzde 14,64'lük enflasyonun bu artışı aştığını belirterek, maaş artışlarının etkisinin ortadan kalktığını ifade etti.

Bu çerçevede memur ve emeklilerin alım gücünde kayıp yaşadığı ve mevcut durumda alacaklı hale geldikleri kaydedildi.

Alım Gücünde Gerileme Sosyal Risk Oluşturuyor

Yüksek enflasyonun kamu çalışanları ve emekliler açısından küçülen hane bütçeleri, artan borç yükü ve ağırlaşan geçim şartları anlamına geldiğini vurgulayan Ertaş, aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon kişiyi etkileyen bu durumun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal denge açısından da risk oluşturduğunu belirtti.

Yıllık enflasyonun ulaştığı seviyenin, refah kaybının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir nitelik kazandığını gösterdiği ifade edildi.

'Ücret Politikası Sürdürülebilir Değil'

Türkiye Kamu-Sen'in yılın başında yaptığı uyarıların gerçekleştiğini belirten Ertaş, ilk dört ayda oluşan enflasyonun altı aylık maaş artışını tamamen ortadan kaldırmasının mevcut ücret politikasının sürdürülebilir olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Maaş artışlarının piyasa gerçeklerinin altında tutulmasının enflasyonla mücadelede etkili olmadığını dile getiren Ertaş, memur ve emeklilerin ekonomik büyümeden yeterli pay alamadığını ve enflasyon yükseldiğinde ilk etkilenen kesim olduğunu kaydetti.

Talepler: Ek Zam, Refah Payı Ve Eşel Mobil Sistemi

İbrahim Ertaş, çözüm önerileri kapsamında şu talepleri sıraladı:

Memurlara derhal ek zam yapılması

Maaş artışlarının refah payı ile desteklenmesi

Eşel mobil sistemine geçilerek gerçekleşen enflasyonun gecikmeksizin maaşlara yansıtılması

'Acil Düzenleme Kaçınılmaz'

Açıklamanın sonunda, mevcut koşullar altında kamu çalışanlarının gelir politikasında acil bir düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi. Aksi durumda 2026 yılının memur ve emekliler açısından ekonomik açıdan ağır sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, kamu çalışanları ve emekliler için adil, kalıcı ve gerçekçi bir düzenlemenin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, konfederasyonun kamu görevlilerinin haklarını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE