CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırının ardından hayatını kaybeden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu için açıklamada bulundu. Yaşanan olayın ardından kamuoyunda oluşan üzüntü sürerken, Doğan mesajında çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğine dikkat çekti. Eğitim ortamlarının güvenli olması gerektiğini vurgulayan Doğan, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Olayın Ardından Açıklama Geldi

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırının ardından ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Almina Ağaoğlu için açıklama yapan Engin Doğan, yaşanan kaybın toplumda derin üzüntü oluşturduğunu dile getirdi.

“Toplumun Ortak Acısı”

Doğan, açıklamasında yaşanan kaybın yalnızca bir aileyi değil tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, ortak bir üzüntü yaşandığını ifade etti. Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Doğan, toplumun her kesiminin bu tür olaylar karşısında duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Çocukların Güvenliği Vurgulandı

Açıklamasında çocukların güvenliğine değinen Doğan, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Güvenli Eğitim Çağrısı

Doğan, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasının önemine işaret ederek, bu konuda tüm kurumların sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Eğitim alanlarının huzurlu ve güvenli olması gerektiğini dile getirdi.