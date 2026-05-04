Gaziantep’te etkili olan şiddetli fırtına kent genelinde ciddi hasara yol açarken, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Planlanan basın toplantısının fırtına nedeniyle ertelendiğini belirten Açar, yaşanan durumun ardından parti olarak sahaya indiklerini ve gelişmeleri yerinde takip ettiklerini ifade etti. Kentte ortaya çıkan tablonun ağır olduğunu dile getiren Açar, yaşananların sıradan bir doğa olayı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Kentte Hasar Geniş Alana Yayıldı

Fırtınanın etkisiyle birçok noktada araçların zarar gördüğünü, bazı binaların çatılarının uçtuğunu ve ağaçların devrilmesiyle yolların kapandığını ifade eden Açar, kentte günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Tarım Alanları Zarar Gördü

Yaşanan olumsuzlukların en fazla tarım alanlarında hissedildiğini dile getiren Açar, özellikle fıstık bahçelerinde büyük kayıplar oluştuğunu söyledi. Çiftçilerin ciddi zarar gördüğünü ifade eden Açar, bu durumun uzun vadeli etkiler doğurabileceğini dile getirdi.

Afet Bölgesi Talebi

Hasarın boyutuna dikkat çeken Açar, Gaziantep’in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kararın hem hızlı müdahale hem de zararların karşılanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sahada Çalışmalar Sürüyor

CHP olarak sahada olduklarını belirten Açar, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Tüm ekiplerle birlikte çalışmaların sürdüğünü belirten Açar, dayanışma içinde hareket ettiklerini dile getirdi.