Tarihi başarı: İlk kez Süper Lig

Amedspor, sezonu ikinci sırada tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Bu sonuçla birlikte Diyarbakır temsilcisi, Türk futbolunun en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Siyaset dünyasından mesajlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kulüp yönetimine gönderilen tebrik mesajı kamuoyunda geniş şekilde yer buldu. Bahçeli mesajında, başarının Diyarbakır ve Türk futbolu açısından önemli olduğunu vurgulayarak sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.

Bu mesaja ilişkin Kahtalı siyasetçi ve mali müşavir Bünyamin Balcı de değerlendirmede bulundu. Balcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Sayın MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin bu paylaşımını siyaset üstü, toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir duruş olarak değerlendiriyorum. Ülkemizin birleştirici ruhuna katkı sunan bu paylaşım çok kıymetli.'

Toplumsal ve sportif etkiler

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini, yalnızca sportif bir başarı olarak değil, aynı zamanda bölgesel ve toplumsal etkileri olan bir gelişme olarak değerlendiren Balcı, 2026-2027 futbol sezonunda Amedspor'a başarılar diledi. Balcı yaptığı açıklamada, bu başarının Diyarbakır'ın sosyal, ekonomik ve kültürel dinamizmine katkı sunacağını kaydederek, bir bölge takımının Süper Lig'de temsil edilecek olmasından ötürü memnuniyetini de kaydetti.

Spor çevrelerinde ise Amedspor'un Süper Lig'e farklı bir rekabet ve taraftar atmosferi kazandıracağı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Amedspor, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

Diyarbakır temsilcisinin ligde ortaya koyacağı performans ise kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

