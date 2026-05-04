Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor için kulüp başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında 1990 yılında kurulan Amedspor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu başarının hem Diyarbakır hem de Türk futbolu adına önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliğine vurgu yapan Bahçeli, kentin bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha da canlanmasını temenni etti.

BAHÇELİ'NİN MESAJI

Bahçeli'nin Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren'e gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Nahit Eren,

Amedspor Başkanı

1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor'un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum.

Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum.

Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır'ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.

Futbol kulübünüzün Süper Lig'e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.

Bu itibarla Amedspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.'

Kaynak : PERRE