Mayıs ayına girilmesine rağmen etkisini sürdüren yağışlar, kentte kış aylarını aratmayan görüntülere neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, cadde ve sokakları adeta nehir yatağına çevirdi.

Birkaç gündür etkili olan ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen yağışlar, vatandaşlar ve sürücüler için zor anlara neden oluyor. Sokaklarda oluşan derin su birikintileri trafikte aksamalara yol açarken, ani bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Bakan açıklama yaptı!

Yağışlar sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açıklama yaparak, 'Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, meydana gelen yağışlar sonrası önümüzdeki günlere ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre Adıyaman genelinde 5 Mayıs Salı ve 6 Mayıs Çarşamba günü de yağışların devam etmesi,7 Mayıs Perşembe gününden itibaren ise kent genelinde güneşli havanın etkili olacağı açıklandı.

