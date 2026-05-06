Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada öğrenci servisine tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan serviste bulunan 13 öğrenci hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Fatih Ö. yönetimindeki 27 S 7133 plakalı öğrenci servisine hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarptı.

Servis Araziye Savruldu

Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisi yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 13 öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı öğrenciler daha sonra İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vatandaşlardan Önlem Çağrısı

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, hemzemin geçitte uyarı levhası bulunmadığını ileri sürerek bölgede önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.