Adıyaman’da iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde yaşanan olayda taraflar birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Edinilen bilgilere göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında çevrede kısa süreli gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA