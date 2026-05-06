Kahta Kaymakamlığı’nda Kurban Bayramı öncesi kurban hizmetleri komisyonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıda, bayram süresince uygulanacak tedbirler ile kurban kesim süreçleri ele alındı.

Toplantıya ilgili kurum amirleri ve komisyon üyeleri katıldı. Görüşmede, kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda düzenli ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, vatandaşların sağlığı, çevre temizliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin uygulanacağını belirtti. Bayram süresince ilgili birimlerin görevlerini titizlikle sürdüreceğini ifade eden Soysal, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.