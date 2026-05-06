Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduğu fuar, yoğun ilgi gördü. Etkinlikte farklı alanlarda hazırlanan projeler katılımcılar tarafından incelendi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal da ilgili kurum amirleriyle birlikte bilim fuarını ziyaret ederek öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri yerinde inceledi.

Öğrencilerin Projeleri İncelendi

Fuar alanını gezen Kaymakam Soysal, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Gençlerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Soysal, öğrencilerin üretken bireyler olarak yetişmesinin değerli olduğunu ifade etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise etkinlikte emeği geçen öğrenciler ile öğretmenlere teşekkür edildi. Açıklamada, gençlerin ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmesinde öğretmenlerin önemli rol üstlendiği belirtildi.