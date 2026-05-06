Adıyaman’ın Kahta ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik güvenlik ve trafik bilinci eğitimi düzenlendi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler polislerle bir araya gelerek hem eğlendi hem de güvenli yaşam konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilerin erken yaşta bilinçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte, güvenli yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik uygulamalı anlatımlar da yapıldı. Öte yandan Trafik Haftası kapsamında ilçe merkezindeki Yüzyıl Parkı önünde kurulan stantta vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, geleceğin teminatı olan çocukların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Etkinlik,Kahta Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

