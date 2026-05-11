Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alkan, engelli bireylerin toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

'Asıl Engel Sevgisizliktir'

Alkan, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, 'Asıl engel; sevgisizlik, duyarsızlık ve erişilebilir olmayan yaşam koşullarıdır' dedi.

Engellerin ortadan kaldırılmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirten Alkan, empati kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'Her Birey Engelli Adayıdır'

İnsan hayatının her an değişebileceğini vurgulayan Alkan, 'Bugün sağlıklı bireyler olarak hayatını sürdüren insanlar da yarın farklı sebeplerle özel gereksinim sahibi olabilir' ifadelerini kullandı.

Alkan, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların anlaşılmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

'Engelsiz Şehir Hedefiyle Çalışıyoruz'

Besni Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Alkan, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projelere önem verdiklerini ifade ederek, 'Engelsiz bir şehir ve engelsiz bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler yapılan hizmetleri bir lütuf değil, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olarak görüyoruz' dedi.

'Toplumsal Farkındalık Önemli'

Mesajının sonunda engelli bireylere ve ailelerine teşekkür eden Alkan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti.

