Adıyaman’ın Besni ilçesinde deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinde en kapsamlı yatırımlardan biri için önemli bir adım atıldı. Asya Kalkınma Bankası tarafından sağlanan 32 milyon euroluk hibe ile gerçekleştirilecek “Besni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi İnşaat Projesi”, Paydaş Katılım Toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Proje, İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda ve Besni Belediyesi iş birliğiyle uygulanacak.

85 Kilometre Kanalizasyon Hattı Yapılacak

Proje kapsamında Besni’ye yaklaşık 85 kilometre kanalizasyon hattı ve 14-15 kilometre yağmursuyu şebekesi kazandırılacak. Ayrıca günlük 17 bin 500 metreküp kapasiteli, yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verecek modern bir atıksu arıtma tesisi kurulacak.

Teknik Detaylar Netleşti

Yeni altyapı sistemiyle birlikte kanalizasyon hatlarında yaklaşık her 50 metrede bir muayene bacası yer alacak. Projede ayrıca:

6 adet terfi merkezi

3 kilometre terfi hattı

8 farklı noktada yağmursuyu deşarj yapısı

planlandı. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde kurulacak ızgaralarla su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar Süresince Önlemler Alınacak

Proje sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol kapatma işlemlerinin planlı şekilde yapılacağı, alternatif güzergahların oluşturulacağı belirtildi. Kazı alanlarının güvenlik bariyerleriyle çevrileceği, çarşı merkezinde yayalar için özel platformlar kurulacağı ifade edildi.

2 Yıl İçinde Tamamlanacak

Yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje ile Besni’de altyapının tamamen yenilenmesi hedefleniyor.

Geniş Katılım Sağlandı

Toplantıya İller Bankası yetkilileri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk, CHP İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ateş, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.