Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan başkanlığında ve İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü'den Proje Müdürü Mehmet Ali İspir, Proje Yetkililerinden Sefa Genç'in de katılım sağladığı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, ilçenin altyapısını baştan sona yenileyecek proje detayları paylaşıldı.

Asya Kalkınma Bankası finansmanıyla yürütülecek proje; İller Bankası A.Ş. (İLBANK) koordinasyonunda ve Besni Belediyesi iş birliğiyle uygulanacak. Projenin temel amacı, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören altyapının, iklim değişikliğine dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi olarak açıklandı.

100 Bin Kişiye Hizmet Verecek

Proje kapsamında ilçeye yaklaşık 85 kilometre kanalizasyon hattı ve 14-15 kilometre yağmursuyu şebekesi kazandırılacak. Ayrıca günlük 17.500 metreküp kapasiteli ve 100 bin kişiye hizmet verebilecek modern bir Atıksu Arıtma Tesisi kurulacak. Bu yatırımla birlikte Besni'de oluşan tüm atıksular arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

Modern ve Güvenli Altyapı

Yeni sistemle birlikte kanalizasyon hatları üzerinde yaklaşık her 50 metrede bir muayene bacaları inşa edilerek bakım ve onarım kolaylaştırılacak, atıksu gazlarının birikmesi önlenecek. Projede ayrıca:

6 adet terfi merkezi

3 kilometre terfi hattı

8 farklı noktada yağmursuyu deşarj yapısı yer alacak.

Yağışın yoğun olduğu bölgelerde yağmursuyu ızgaraları kurularak su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar Süresince Önlemler Alınacak

Yetkililer, proje sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. Yol kapatma işlemleri ilgili kurumlardan izin alınarak yapılacak, alternatif güzergahlar oluşturulacak. Kazı alanları güvenlik bariyerleriyle çevrilecek, özellikle çarşı merkezinde yayalar için korkuluklu platformlar kurulacak.

Ayrıca tüm çalışmalar boyunca iş güvenliği uzmanlarının sahada aktif olarak görev yapacağı ve imalatların müşavir firma denetiminde yürütüleceği ifade edildi.

2 Yıl İçinde Tamamlanacak

Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje, Besni'nin altyapı sorunlarını kökten çözecek en büyük yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Geniş Katılım Sağlandı

Tanıtım toplantısına İller Bankası Yetkilileri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk, CHP İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ateş, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçilerek katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.

Gerçekleştirilecek bu büyük altyapı yatırımıyla birlikte Besni'nin daha sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir yapısına kavuşması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE