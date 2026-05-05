Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında düzenlenen “Bir Kural Bir Ömür” kampanyası çerçevesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüzyıl Parkı içerisinde kurulan stantta, trafik kurallarına ilişkin temel konular uygulamalı anlatımlarla paylaşıldı. Etkinlikte emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, motosikletlerde kask kullanımı ve hız kuralları gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Trafik Kuralları Anlatıldı

Stantta görevli ekipler, vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak günlük hayatta dikkat edilmesi gereken kuralları aktardı.

Ekipmanlar Tanıtıldı

Etkinlik kapsamında trafik ekipleri tarafından kullanılan ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı bilgiler verildi.

Vatandaşlara Çağrı Yapıldı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlara kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu.