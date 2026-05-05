Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ile Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Besni başta olmak üzere bölge genelinde planlanan yatırımlar, altyapı çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı. Görüşmenin verimli geçtiği belirtilirken, yerel yönetimler arasında koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sonrası konuşan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, ilçeye daha iyi hizmet sunabilmek için tüm kurumlarla uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Alkan, İl Genel Meclisi ile yürütülecek ortak çalışmaların bölgeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ortak projelerin bölgenin gelişimine katkı sunacağını belirtti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerle güçlü iletişim içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

