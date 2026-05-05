Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili gündeme gelen önerisine yönelik açıklamalarda bulundu. Yazılı basın bülteniyle paylaşılan değerlendirmede Özdağ, söz konusu öneriye karşı duruşunu açık ifadelerle dile getirdi. Açıklamada, kamu düzeni, milli güvenlik ve toplumsal yapı üzerinden yapılan değerlendirmeler öne çıktı.

Özdağ, Bahçeli’nin “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” kapsamında dile getirdiği ifadeleri hatırlatarak, bu yaklaşımın Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini belirtti. Açıklamasında, toplumsal onarım, siyasal normalleşme ve demokratik katılım gibi kavramlar üzerinden yapılan değerlendirmelere de değinen Özdağ, bu çerçevede ortaya konulan önerilere tepki gösterdi.

“Toplumsal Yapı Tartışmaya Açılıyor”

Özdağ, yapılan açıklamaların Türkiye’nin toplumsal yapısını ve devlet anlayışını ilgilendirdiğini ifade ederek, bu yaklaşımın farklı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Açıklamada, kamu düzeni ve milli güvenlik konularının da bu tartışmanın merkezinde yer aldığı vurgulandı.

Çağrı Mesajı Verdi

Prof. Dr. Ümit Özdağ, açıklamasının devamında vatandaşlara da çağrıda bulunarak, anayasa, milli birlik ve devlet yapısının korunması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, bu süreçte toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

