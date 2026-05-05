Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte birçok noktada yollar suyla dolarken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için durak ve saçak altlarına sığınırken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte ilçe genelinde zor anlar yaşandı.

Yağmurun etkisini sürdürdüğü anlarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yoğun su birikintilerinin olduğu bölgelerde sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Yağışın durmasının ardından ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.