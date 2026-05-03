Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve Çınar ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgarın da etkisiyle bazı yapılarda hasar meydana geldi. Özellikle Çınar ilçesine bağlı Çömçeli Mahallesi’nde bir besiciye ait yapının çatısında hasar oluştuğu bildirildi. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin sahadaki incelemeleri sürüyor.

Kent Merkezinde Ulaşım Zorlaştı

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Diyarbakır kent merkezinde birçok cadde ve sokak suyla kaplandı. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Çınar’da Çatı Hasarı Meydana Geldi

Çınar ilçesi Çömçeli Mahallesi’nde sağanak ve rüzgarın etkisiyle bir yapının çatısında hasar meydana geldi. Yapının bir bölümünde oluşan hasar sonrası bölgede inceleme yapıldı.

Ekipler Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor

Yağış sonrası oluşan su birikintileri ve hasarların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.